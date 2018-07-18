Индекс Мосбиржи может в ближайшие дни удерживаться в диапазоне 2290-2330 п 

В ходе вчерашнего дня на глобальных рынках преобладали умеренно-позитивные настроения. Сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах пока проходит в смешанном ключе, но отдельные компании представляют вполне позитивные результаты. Так, вчерашняя отчетность J&J перебила прогнозы по выручке и прибыли, а акции компании были одним из лидеров рынка, прибавив 3,5%. В целом американские фондовые индексы прибавили 0,2-0,6%, а индекс S&P 500 сумел наконец преодолеть рубеж в 2800 б.п., который сдерживал все попытки роста индекса с февраля этого года.
Наиболее ожидаемым событием вчерашнего дня была первая часть двухдневного выступления главы ФРС Дж. Пауэлла перед американским Конгрессом (вчера глава регулятора выступал перед Сенатом, сегодня ему предстоит повторить выступление уже перед Палатой Представителей). Каких-либо кардинально новых идей Дж. Пауэлл вчера не представил, в целом ход его выступления в очередной раз подтвердил желание регулятора балансировать между слишком медленным повышением ставки, опасным с точки зрения возникновения пузырей, и слишком быстрым повышением, которое может способствовать затуханию экономического роста. Слова Пауэлла о возникновении «вероятности более быстрого экономического роста по сравнению с прогнозами ФРС» несколько подняли рыночную оценку вероятности еще двух повышений ставки в этом году с 64% до 67%, но при этом в целом на аппетите к риску не сказались.
Вчера российские активы в целом демонстрировали отрицательную динамику, возможно, отчасти на фоне фиксации прибыли после встречи Путин-Трамп. Сегодня некоторое улучшение аппетита к риску может оказать поддержку и российскому фондовому рынку, однако отдельное давление на российские акции в последние дни исходит со стороны снижающихся цен на нефть. Индекс Мосбиржи сегодня на открытии продемонстрирует техническое снижение за счет дивидендной отсечки в Газпроме и Сургутнефтегазе. При отсутствии новой волны снижения нефтяных котировок индекс Мосбиржи может в ближайшие пару дней удерживаться в диапазоне 2290-2330 б.п.