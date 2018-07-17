Московское УФАС выявило картельный сговор на семи аукционах на предоставление транспортных услуг

Выявлен картельный сговор между ООО «Навигатор+» и ООО «Вестпром» в ходе семи аукционов на предоставление транспортных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России).

«Два московских заказчика пострадали от действий недобросовестных участников рынка закупок. Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «Навигатор+» и ООО «Вестпром» в ходе семи аукционов на предоставление транспортных услуг, эксплуатацию автомобилей, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Общая начальная (максимальная) цена контрактов составила более 64 млн руб.», — говорится в сообщении.

Так, Московское УФАС России установило, что компании в ходе торгов обменивались информацией, а при подаче заявок и ценовых предложений использовали единую инфраструктуру.

«Устное соглашение между участниками аукционов привело к поддержанию цен на торгах и позволило ООО «Навигатор+» выиграть семь аукционов на общую сумму 62 млн руб. со снижением цен от 3% до 5% от начальной (максимальной) цены контрактов. Таким образом, заказчики были вынуждены закупать требуемые услуги по завышенной цене», — указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ООО «Навигатор+» и ООО «Вестпром» признаны нарушившими требования п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.