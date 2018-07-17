Правительство РФ выделило почти 70 млн рублей на строительство сельских дорог в Бурятии 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда 69 млн рублей Росавтодору на строительство подъездов к населенным пунктам Бурятии по государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, средства в объеме 69,2 млн рублей выделяются на строительство «подъездов с твердым покрытием общей протяженностью 11,85 км у села Усановка в Закаменском районе и улуса Тохорюкт в Хоринском районе Республики Бурятия».
По данным регионального Минтранса, республике в рамках ФЦП по устойчивому развитию сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года были выделены средства из федерального бюджета в размере 173,2 млн рублей: на них должны были быть построены пять подъездов к сельским населенным пунктам в Закаменском, Тункинском и Хоринском районах.
Работы по подъездам к Усановке и Тохорюкту не были завершены вовремя из-за длительности проведения процедуры торгов и изменения проектной документации, связанной с ограничениями в центральной экологической зоне в Байкальской природной территории.