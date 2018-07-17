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В Сочи ТРЦ «Мандарин» выставили на торги за 1,38 млрд рублей
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В Сочи ТРЦ «Мандарин» выставили на торги за 1,38 млрд рублей 

Деловая газета. Юг 41 минуту назад
Фото: Деловая газета.Юг
АО «Российский аукционный дом» проведет торги по продаже торгово-развлекательного центра «Мандарин» в Сочи. Начальная цена установлена в размере 1,38 млрд рублей, сообщает на сайте аукционного дома.
Состоятся торги 4 сентября, они организованы по поручению ООО «Экспо».
ТРЦ «Мандарин» расположен на пересечении улиц Бестужева и Интернациональной. Площадь объекта составляет 32,7 тыс. кв. метров. Центр состоит из девяти зданий класса А+ и 37-метровой смотровой площадки. Помимо магазинов и ресторанов на территории комплекса есть аквапарк, пляж, бассейны, концертный зал, детский развлекательный центр. В настоящее время продаваемые площади на 75% заполнены арендаторами.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», ООО «Экспо» открыло в Сочи ТРЦ «Мандарин» в 2013 году, инвестиции в проект составили 103 млн долларов.
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