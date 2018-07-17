В Ставрополье аграриям компенсируют 222 млн рублей из-за роста цен на топливо

ПЯТИГОРСК , 17 июля. / ТАСС /. Ставропольским аграриям выделили свыше 222 млн рублей на компенсации в связи с подорожанием ГСМ с начала года, сообщает во вторник пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

"Из резервного фонда РФ на эти цели Ставрополью выделено 209 млн рублей, из краевого бюджета — еще 13,3 млн рублей. Соответствующие изменения в региональном бюджете утверждены", — прокомментировал глава регионального минсельхоза Владимир Ситников , слова которого приводит пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что выплата субсидии будет производиться через районные управления сельского хозяйства.