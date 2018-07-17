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В Ставрополье аграриям компенсируют 222 млн рублей из-за роста цен на топливо
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В Ставрополье аграриям компенсируют 222 млн рублей из-за роста цен на топливо 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Ставропольским аграриям выделили свыше 222 млн рублей на компенсации в связи с подорожанием ГСМ с начала года, сообщает во вторник пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.
"Из резервного фонда РФ на эти цели Ставрополью выделено 209 млн рублей, из краевого бюджета — еще 13,3 млн рублей. Соответствующие изменения в региональном бюджете утверждены", — прокомментировал глава регионального минсельхоза Владимир Ситников, слова которого приводит пресс-служба.
В ведомстве пояснили, что выплата субсидии будет производиться через районные управления сельского хозяйства.
С начала года рост цен на ГСМ в Ставропольском крае составил 18,7%, в связи с чем губернатор Владимир Владимиров направил в адрес Минсельхоза РФ предложение компенсировать аграриям часть затрат на приобретенное топливо за счет бюджетных средств.
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