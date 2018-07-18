Игорный бизнес принёс бюджету Ленинградской области в мае около 3 млн рублей

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Ленинградской области за первые пять месяцев 2018 года составили около 11,5 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Комитета финансов Ленинградской области. Согласно отчёту, на 1 июня исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 11,4 млн рублей. За май сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 2,8 млн рублей.

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