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Игорный бизнес принёс бюджету Ленинградской области в мае около 3 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Ленинградской области в мае около 3 млн рублей 

Чемпионат.com 1 час назад
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Ленинградской области за первые пять месяцев 2018 года составили около 11,5 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Комитета финансов Ленинградской области. Согласно отчёту, на 1 июня исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 11,4 млн рублей. За май сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 2,8 млн рублей.
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