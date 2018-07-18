«Барселона» добилась рекордного дохода в 914 миллионов евро

«Барселона» сообщила о том, что в сезоне 2017/2018 добилась рекордного в истории клуба дохода. Он составил 914 миллионов евро.

При этом за прошедший год каталонцы потратили 882 миллиона. Таким образом, операционная прибыль клуба составила 32 миллиона евро, а чистая прибыль — после уплаты налогов — 13 миллионов.

Совет директоров положительно оценил итоговый баланс и в соответствии со стратегическим планом рассчитывает к 2021 году выйти на доход в один миллиард.

Отметим, что в августе 2017 года клуб продал форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро, что стало новым трансферным рекордом в истории футбола.