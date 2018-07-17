DWN: от российского эмбарго на продукты из ЕС выигрывает Турция

Продление российского эмбарго на европейские продукты до конца 2019 года оказалось на руку Турции , пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. За первые месяцы нынешнего года экспорт турецких овощей и фруктов уже вырос на 25%, во многом благодаря спросу на российском рынке. Турецкие производители планируют увеличить объёмы продаж, а также наладить поставки текстиля и строительных материалов.

Экспорт турецких овощей и фруктов с января по апрель 2018 года увеличился на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг общей стоимости $794 млн, тогда как в прошлом году эта сумма составила $635 млн, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Среди факторов, способствовавших этому, власти Турции называют доверие к турецкой продукции на европейских рынках и доступ к новым рынкам. В общей сложности было экспортировано 1557 млн тонн овощей и фруктов, рост экспорта в этой сфере составил 17%. За тот же промежуток времени экспорт в Россию увеличился на 125% и достиг суммы $202 млн Объём поставок вырос на 91% и достиг почти 315 тыс. тонн.

Как напоминает издание, в январе 2016 года, после того как Турция сбила российский военный самолёт, Россия запретила ввозить в страну турецкие фрукты и овощи, а также мясо птицы. В 2017 году Москва ослабила торговые санкции. По словам главы турецкого объединения экспортёров овощей и фруктов, в прошлом году экспорт из Турции с января по апрель оценивался в сумму $635 млн, а в этом году приблизился к $800 млн Такому активному росту способствовали европейские рынки, российский рынок, а также другие рынки, новые для Турции.

Сирия и Для повышения объёмов экспорта турецкая логистическая компания Azure Group обустроила в России холодный склад, вложив в него около $3,22 млн Как поясняется в статье, эта компания представляет одну из важнейших марок в логистике в соседних странах, таких как Иран Ирак , а теперь она нацелилась и на российский рынок. По данным фирмы, новый холодный склад должен помочь турецким производителям овощей и фруктов в поставке их товара в Россию и на Кавказ.

По уверениям руководителя компании, главная цель этого проекта состоит в том, чтобы поспособствовать росту поставок из Турции в Россию. Проект касается производителей овощей и фруктов, но фирма планирует развивать также торговлю текстилем и строительными материалами.

Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российское эмбарго на продовольствие из ЕС привело к тому, что овощи и фрукты из Европы в России заменила продукция из Турции, Египта Марокко и десятка стран Ближнего Востока, и торговый оборот с ними растёт из года в год.

В четверг Россия объявила о продлении эмбарго до конца 2019 года, сообщается в статье. Запрет касается сельскохозяйственной продукции Запада и, в первую очередь, стран Евросоюза. Он был введён в 2014 году, и уже тогда турецкие СМИ писали о том, что это принесёт преимущество и прибыль Турции. Ожидается, что рост экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию составит от 20 до 40%.

По версии турецкой стороны, решение России о продовольственном эмбарго в отношении ЕС имеет очень важные последствия для турецкого аграрного сектора. По словам председателя объединения производителей мяса птицы в Турции, до ввода этих ограничений Турция экспортировала в Россию около 50 тонн мяса птицы. В июле 2014 года эта цифра увеличилась до 500 тонн, в августе — до 3 тыс. тонн, а в сентябре — до 6 тыс. тонн. Российские источники также сообщают, что после ввода эмбарго на европейские товары Россия переориентировалась в продовольственной сфере на Турцию, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.