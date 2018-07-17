Безработица в Великобритании в марте-мае ожидаемо сохранилась на уровне 4,2%

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в марте-мае сохранилась на уровне февраля-апреля в 4,2%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Показатель является минимальным с 1975 года и совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4,5%.

Число безработных в стране в марте-мае 2018 года составило 1,41 миллиона человек, снизившись на 12 тысяч по сравнению с декабрем-февралем 2018 года и на 84 тысячи по сравнению аналогичным периодом годом назад.

Количество занятых британцев в возрасте 16-64 лет за март-май увеличилось в годовом выражении на 388 тысяч и составило 32,39 миллиона человек, или 75,7% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране без учета бонусов в годовом выражении выросла на 2,7%, а с учетом бонусов — на 2,5%.