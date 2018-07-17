Ещё
Ставропольским аграриям компенсируют затраты на дизельное топливо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставропольским аграриям компенсируют затраты на дизельное топливо 

«Это Кавказ» 5 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Аграрии Ставрополья могут рассчитывать на компенсацию части стоимости дизельного топлива для сельскохозяйственной техники до конца года.
«Из резервного фонда Росиси на эти цели выделено 5 миллиардов рублей. Проектом распределения федеральных средств Ставрополью выделено 209 миллионов рублей, из краевого бюджета на эти цели необходимо 13,3 миллиона рублей. На заседании Думы Ставропольского края, которое состоялось 12 июля, наши предложения были поддержаны. Соответствующие изменения в региональном бюджете утверждены, — заявил глава краевого Минсельхоза Владимир Ситников. Его слова приводятся на сайте ведомства.
В связи с тем, что с начала года цены на топливо выросли на 18,7%, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил Минсельхозу РФ предусмотреть компенсацию затрат на приобретенное топливо за счет бюджетных средств для аграриев. В министерстве инициативу поддержали и предусмотрели средства «на возмещение части затрат, связанных с приобретением дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ в расчете на 1 тонну дизельного топлива».
Выплаты субсидий будут производиться через районные управления сельского хозяйства за топливо, которое было приобретено с 1 января до 1 июня 2018 года хозяйствами всех форм собственности, состоящих в реестре господдержки.
«Это Кавказ»: последние новости
На «Нижнем рынке» Ставрополя откроют фудкорт В Грозном планируют открыть представительство международной ассоциации исламского бизнеса Названа дата прощания с участником владикавказской команды КВН «Пирамида» Асланом Алборовым
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II220
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде194
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца28
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение