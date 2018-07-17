Ставропольским аграриям компенсируют затраты на дизельное топливо

Аграрии Ставрополья могут рассчитывать на компенсацию части стоимости дизельного топлива для сельскохозяйственной техники до конца года.

«Из резервного фонда Росиси на эти цели выделено 5 миллиардов рублей. Проектом распределения федеральных средств Ставрополью выделено 209 миллионов рублей, из краевого бюджета на эти цели необходимо 13,3 миллиона рублей. На заседании Думы Ставропольского края, которое состоялось 12 июля, наши предложения были поддержаны. Соответствующие изменения в региональном бюджете утверждены, — заявил глава краевого Минсельхоза Владимир Ситников . Его слова приводятся на сайте ведомства.

В связи с тем, что с начала года цены на топливо выросли на 18,7%, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил Минсельхозу РФ предусмотреть компенсацию затрат на приобретенное топливо за счет бюджетных средств для аграриев. В министерстве инициативу поддержали и предусмотрели средства «на возмещение части затрат, связанных с приобретением дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ в расчете на 1 тонну дизельного топлива».

Выплаты субсидий будут производиться через районные управления сельского хозяйства за топливо, которое было приобретено с 1 января до 1 июня 2018 года хозяйствами всех форм собственности, состоящих в реестре господдержки.