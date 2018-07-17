Объем инвестиций в АПК Ставрополья в 2018 году может составить около 25 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ , 17 июля. / ТАСС /. Инвестиции в проекты сельскохозяйственной отрасли на Ставрополье в 2018 году составят порядка 25 млрд рублей, годом ранее они составляли около 16 млрд рублей, сообщил во вторник первый зампред правительства края Николай Великдань.

"В текущем году [в отрасли сельского хозяйства региона] реализованы три проекта стоимостью 1,9 млрд рублей, создано 300 рабочих мест. До конца текущего года планируется завершить еще восемь крупных проектов на общую сумму порядка 23 млрд рублей и создать 1,5 тыс. рабочих мест", — сказал он на совещании с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александром Матовниковым.

До конца 2018 года в регионе планируется ввести в строй три тепличных комплекса, плодохранилище, комплекс по производству мяса индейки, модернизировать комплекс молочного направления и т. д. В 2017 году в крае было построено овощехранилище, семенной завод и пять тепличных комплексов. «По итогам 2017 года завершены восемь инвестиционных проектов на общую сумму более 16 млрд рублей, создано 1,3 тыс. рабочих мест», — отметил Великдань.

По данным правительства региона, АПК региона формируют порядка 1,5 тыс. сельскохозяйственных организаций, 11 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и 576 личных подсобных хозяйств. В сфере АПК региона работают более 200 тыс. человек, удельный вес отрасли в общем объеме валового регионального продукта составляет 17%.