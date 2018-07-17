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Посылки ищут адресатов: «Почта России» сменила индексы в Екатеринбурге
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Посылки ищут адресатов: «Почта России» сменила индексы в Екатеринбурге 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Из-за смены почтовых индексов в уральской столице городские отделения "Почты России" вынуждены пересылать отправления в правильные пункты выдачи.
Как пояснила "Уралинформбюро" начальник Екатеринбургского почтамта Татьяна Фомина, подобные ситуации возникают, когда на посылке указан «устаревший» индекс. В итоге отправление приходит в отделение, которое не обслуживает адрес получателя. Чтобы посылка дошла до адресата, почтовики вынуждены пересылать его в другое отделение.
"Такие нерациональные перемещения почты между отделениями отрицательно сказываются на сроках доставки и вручения. Чтобы избежать досылов, пользователям почтовых услуг необходимо, особенно при заказе в интернет-магазинах, правильно указывать свой почтовый индекс", — добавила она.
Отмечается, что уточнить свой почтовый индекс екатеринбуржцы могут на сайте «Почты России» либо в мобильном приложении.
Стоит добавить, что в январе-июне 2018 года в почтовых отделениях свердловчанам вручили 1,2 миллиона внутренних посылок и 5,4 миллиона международных почтовых отправлений, большую часть которых составляют заказы в зарубежных интернет-магазинах. Рост объема последних по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 130%.
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