Посылки ищут адресатов: «Почта России» сменила индексы в Екатеринбурге

Из-за смены почтовых индексов в уральской столице городские отделения "Почты России" вынуждены пересылать отправления в правильные пункты выдачи.

Как пояснила "Уралинформбюро" начальник Екатеринбургского почтамта Татьяна Фомина , подобные ситуации возникают, когда на посылке указан «устаревший» индекс. В итоге отправление приходит в отделение, которое не обслуживает адрес получателя. Чтобы посылка дошла до адресата, почтовики вынуждены пересылать его в другое отделение.

"Такие нерациональные перемещения почты между отделениями отрицательно сказываются на сроках доставки и вручения. Чтобы избежать досылов, пользователям почтовых услуг необходимо, особенно при заказе в интернет-магазинах, правильно указывать свой почтовый индекс", — добавила она.

Отмечается, что уточнить свой почтовый индекс екатеринбуржцы могут на сайте «Почты России» либо в мобильном приложении.

Стоит добавить, что в январе-июне 2018 года в почтовых отделениях свердловчанам вручили 1,2 миллиона внутренних посылок и 5,4 миллиона международных почтовых отправлений, большую часть которых составляют заказы в зарубежных интернет-магазинах. Рост объема последних по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 130%.