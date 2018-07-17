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Среди новых выпусков на Nasdaq настает время Pinduoduo и SPO Redfin
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Среди новых выпусков на Nasdaq настает время Pinduoduo и SPO Redfin 

Прайм 1 час назад
В сфере IPO/SPO, онлайн-оценщик недвижимости Redfin (Nasdaq: RDFN) проводит заметное доразмещение. При оборотах торгов бумагой около 800 тыс. штук в день и float около 61%, SPO Redfin будет явным плюсом в графу прозрачности, ради которой, собственно, и создавался этот сервис.
В самом начале я рекомендовал управляющим купить эту бумагу, аргументируя тем, что Redfin может весить больше 1 млрд долл, и в наш фонд он включен на 8% диверсифицированного портфеля. Уже тогда у Redfin было 20 млн посетителей сайта, которых могло стать примерно в 1,5 раза больше за год, при этом бумаги взлетели до $23,99, +59,9% к цене, по которой брали. Ближайший аналог Zillow превосходит Redfin по выручке в 2,9 раза и оценивается в 6,3 раза дороже, $12,6 млрд долларов. Совпадение? Не думаю, то же самое может ждать и Redfin.
Перед крупным доразмещением поводы держать Redfin включают в себя рост продаж на +38% в год и использование искусственного интеллекта по всему циклу сделки. Кроме того 97% посетителей состоятельные американцы, и рынок брокерских комиссий в США за недвижимость оценивается в $80 млрд Сервис проводит, по сути, демпинговую политику, взимая за покупку домов всего 1-1,5%, но нанимает собственных агентов, которые предельно объективны и которым выгодно работать, потому что они получают вдвое больше рынка. Сайт Redfin в 2 раза недооценен по отношению к Zillow по цене к продажам, при этом в ближайшее время на бирже сохранится тренд на покупки бумаг сайтов с повышенной прозрачностью. Например, бумаги сайта продаж автомобилей CarGurus показывают +133% к цене, по которой мы их брали, хотя CarGurus стоил сильно дороже аналогов. Помимо прочего, нужно упомянуть о возможном потенциале роста Redfin перед отчётностью, которая выходит 9 августа. Вторичное размещение (SPO) Redfin состоится 19 июля.
Портфельное IPO Xiaomi растёт на +24,1% от цены размещения. Следующее IPO того же порядка на Nasdaq проводит третья по величине в КНР после Alibaba и JD.com платформа электронной коммерции Pinduoduo (Nasdaq: PDD). Капитализация этого размещения, которое пройдёт 26 июля, достигает $17,7-21 млрд при free-float 7,7%.
По бумаге Pinduoduo у нас пока не было рекомендации, так что самое время привести просто несколько фактов. В 2017 году выручка этой известной компании утроилась, а убыток вырос на +55%. Платформа Pinduoduo представляет собой сервис социального шоппинга, аналог Facebook и Groupon (вспомним об их IPO), помогающий друзьям покупать товар с дисконтом. Компания основана бывшим инженером Google Колином Хуаном и поддерживается Tencent и Sequoia Capital. В июне у Pinduoduo было 55,9 млн ежедневных активных пользователей. Стартап гордится тем, что в период январских распродаж обогнал по посещаемости в Китае самого JD.com. По данным китайского агентства Цзигуан, однозначно уступает Pinduoduo только приложению Taobao от Alibaba (172 млн), у которого нет такой изюминки, как развитое направление скидок для друзей. Размещение Pinduoduo намерено привлечь около $1,63 млрд
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