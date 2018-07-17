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В Хабаровске подорожали трамваи и троллейбусы
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В Хабаровске подорожали трамваи и троллейбусы 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
МУП «Городской электрический транспорт» поднял цену за проезд в трамваях и троллейбусах до 25 рублей. После 20:00 стоимость проезда будет составлять 30 рублей.
Это верхняя планка предельного тарифа, который текущим летом установил комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края.
Регулируемый тариф на проезда в общественном транспорте законодательство позволяет пересматривать не чаще одного раза в год. Прошлая цена была установлена летом 2017 года.
Кстати, с августа текущего года МУП ГЭТ сможет повысить стоимость билетов ещё и в муниципальных автобусах. Но пока предприятие не приняло такого решения.
При этом напомним, что на большинстве маршрутов Хабаровска тариф является нерегулируемым и перевозчики могут устанавливать там любые цены.
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