В Хабаровске подорожали трамваи и троллейбусы

МУП «Городской электрический транспорт» поднял цену за проезд в трамваях и троллейбусах до 25 рублей. После 20:00 стоимость проезда будет составлять 30 рублей.

Это верхняя планка предельного тарифа, который текущим летом установил комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края

Регулируемый тариф на проезда в общественном транспорте законодательство позволяет пересматривать не чаще одного раза в год. Прошлая цена была установлена летом 2017 года.

Кстати, с августа текущего года МУП ГЭТ сможет повысить стоимость билетов ещё и в муниципальных автобусах. Но пока предприятие не приняло такого решения.