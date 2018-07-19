Китайский юань достиг годовых минимумов

В четверг китайская валюта достигла самых низких уровней с июля прошлого года, а разрыв между курсами юаня на континентальном и оффшорном рынках увеличился, что указывает на пессимистичное отношение иностранных трейдеров, сообщает Dow Jones.

На юань оказывает давление усиление торгового конфликта между США Китаем , а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики Пекина, в то время как ФРС , видимо, продолжит повышать стоимость заимствований.

В четверг Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,7066, ослабив свою валюту на 0,2%. На рынке континентального Китая банк допускает отклонение от срединного курса на 2% вверх или вниз, а в других финансовых центрах его колебания не ограничиваются.

На момент написания статьи юань снизился на континентальном рынке против доллара на 0,6%, пара доллар/юань торговалась по 6,7534. На офшорном рынке Гонконга снижение было таким же, пара торговалась по 6,7861. Оба этих уровня соответствуют минимумам июля 2017 года.

Месяц назад на континентальном и оффшорном рынках пара торговалась почти одинаково, а теперь на оффшорном рынке за один юань можно купить примерно на 0,5% долларов меньше, чем на континентальном. Рост разрыва указывает на то, что иностранные инвесторы более пессимистично оценивают юань, чем китайские.

Аналитик гонконгского отделения Mizuho Bank Кен Чэнун предположил, что такая ситуация может заставить Народный банк Китая действовать. "Меня настораживает увеличение разрыва между курсами континентального и оффшорного рынков, — сказал он. — Если такая тенденция продолжится, она может заставить центральный банк принять меры".

После неожиданной девальвации юаня в 2015 году курсы континентального и офшорного рыков сильно разошлись, так как иностранные инвесторы агрессивно ставили на дальнейшее снижение юаня. Это заставило Пекин несколько раз в 2016 году фактически закрывать офшорный рынок, поднимая до запретительного уровня стоимость финансирования сделок на снижение юаня.

По словам аналитиков Commerzbank, с середины июня Народный банк Китая устанавливал срединный курс выше, чем ожидали рынки, видимо, чтобы замедлить темп снижения своей валюты. В Commerzbank считают, что инвесторы вряд ли перестанут продавать юань, если только центральный банк не вмешается.