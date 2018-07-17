Стоимость проезда на всех видах пассажирского транспорта в Подмосковье с 1 июля не изменилась

Комитет по ценам и тарифам Московской области , осуществляющий государственные полномочия по регулированию цен на проезд на автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте, а также контроль за правильностью их применения сообщает, что стоимость на всех видах пассажирского транспорта с 1 июля не изменилась.

Стоимость проезда на пригородных электричках не меняется уже полтора года и остается на уровне тарифов 2017 года. Новые тарифы на проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Подмосковья вступили в силу 1 января 2018 года.

За последние четыре года рост тарифов был наименьшим. Кроме того, Комитетом по ценам и тарифам Московской области разработана модель для держателей карт «Стрелка», дающая им существенные преимущества на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. Введена процентная скидка взамен рублевой, что дало двойной эффект: «чем дальше едешь — тем меньше платишь», «чем чаще ездишь — тем меньше платишь». Начиная с 11-й и далее (за каждые 10 поездок), размер процентной (накопительной) скидки увеличивается на 7-14-21-28— 35%. Принятая модель предусматривает специальные тарифы для учащихся и льготы для отдельных категорий граждан.

«Так как поездки на работу/с работы, на учебу/с учебы могут составлять существенную долю в семейном бюджете, рост их должен быть подконтрольным. Поэтому обеспечение доступности транспортных услуг для населения — основная задача Правительства», — прокомментировала председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова

В 2018 году за первые десять поездок пользователи карты «Стрелка» платят 32,92 рубля, на последующие десять поездок уже действует скидка 7% и стоимость проезда составляет 30,62 рублей и так далее, с 51-й и далее скидка составляет уже 35% от начального тарифа и стоимость проезда — 21,40 рубль.

Существенные скидки остаются для студентов и школьников. По единой транспортной карте учащихся с первой по тридцать пятую поездку в месяц тариф составит 16,46 рублей, а, начиная с тридцать шестой поездки — 33 копейки. По единой транспортной карте «льготная» одна поездка обойдется в 16,46 рублей.

Стоимость проезда, оплаченного за наличный расчет, с 1 января 2018 года составляет 48 рублей.