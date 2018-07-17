Токио, 17 июля /Синьхуа/ — Во вторник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,44 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22697,36 пункта, что на 100,01 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, увеличился на 14,98 пункта или 0,87 проц., составив 1745,05 пункта. —0—