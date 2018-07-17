Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,44 проц.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, увеличился на 14,98 пункта или 0,87 проц., составив 1745,05 пункта. —0—

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