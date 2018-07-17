Как оплатить кредит? Конечно, делать бомбические ремиксы на «Симпсонов»

Парень по имени Уэйд Никсон из Австралии задолжал по кредиту за образование и стал думать, как же ему выйти из этой непростой ситуации. В итоге он стал делать музыкальные ремиксы на фрагменты из «Симпсонов» и получать деньги с помощью пожертвований.

Австралийцу необходимо было собрать около 20 тысяч долларов, или больше 1,25 млн рублей.

Ремикс на «Симпсонов». Видео @Dankmus

На платформе Patreon он предложил тем, кто оценит его творчество прислать несколько долларов и, кажется, эти ролики действительно заслуживают поощрения.

По словам Никсона, сначала он делал музыкальные ремиксы просто ради забавы и показывал их своим друзьям. Однако потом он начал понимать, что видеоролики становятся вирусными, и это может немало ему помочь.

Ремикс на «Симпсонов». Видео @Dankmus

Сейчас у австралийца уже более ста клипов, и все их можно посмотреть у него на канале под названием Dankmus.

Ремикс на «Симпсонов». Видео @Dankmus

Никсон также признался, что на создание таких роликов уходит от пары часов до нескольких месяцев, однако сам процесс его сильно увлекает. Последнее время парень только и делает, что создает подобные видео, ведь долг по кредиту сам себя не покроет.

Ремикс на «Симпсонов». Видео @Dankmus

На момент написания этой заметки австралийцу задонатили всего лишь 70 человек, и общая сумма их пожертвований составила 113 долларов. Но все мы знаем, что информация в интернете распространяется довольно быстро и, может, через пару дней эта цифра возрастет в разы.

Кадр из мультфильма «Симпсоны»