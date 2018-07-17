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Акции «Мечела» и «ФСК ЕЭС» резко подешевели
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Акции «Мечела» и «ФСК ЕЭС» резко подешевели после отсечки по дивидендам 

Прайм 1 час назад
Фото: fotolia.com/ jamdesign
Привилегированные акции "Мечела" и обыкновенные акции "ФСК ЕЭС" резко подешевели на открытии торгов во вторник после того, как они стали торговаться без дивидендов, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10.14 мск префы "Мечела" теряли в цене 12%, бумаги ФСК — 6,5%. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,8%.
В понедельник, 16 июля, был последний день, когда эти бумаги можно было купить под получение по ним дивидендов за 2017 год. Выплаты "Мечела" составят 16,66 рубля на привилегированную акцию, или около 12,3% от рыночной стоимости бумаги на закрытие понедельника, "ФСК ЕЭС" — 1,48 копейки на обыкновенную акцию, что соответствует примерно 8% рыночной стоимости бумаги на закрытие понедельника.
По обыкновенным акциям металлургическая компания дивиденды не выплачивает, и они дешевели примерно на уровне рынка — на 0,7%.
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