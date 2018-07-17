Акции «Мечела» и «ФСК ЕЭС» резко подешевели после отсечки по дивидендам

К 10.14 мск префы "Мечела" теряли в цене 12%, бумаги ФСК — 6,5%. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,8%.

В понедельник, 16 июля, был последний день, когда эти бумаги можно было купить под получение по ним дивидендов за 2017 год. Выплаты "Мечела" составят 16,66 рубля на привилегированную акцию, или около 12,3% от рыночной стоимости бумаги на закрытие понедельника, "ФСК ЕЭС" — 1,48 копейки на обыкновенную акцию, что соответствует примерно 8% рыночной стоимости бумаги на закрытие понедельника.

По обыкновенным акциям металлургическая компания дивиденды не выплачивает, и они дешевели примерно на уровне рынка — на 0,7%.