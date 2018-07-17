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Власти Перми объявили торги на размещение НТО
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Власти Перми объявили торги на размещение НТО 

АиФ Пермь 46 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Администрация Перми объявила аукционные торги на размещение 67 нестационарных торговых объектов (НТО).
По данным сайта администрации города, размер площадей под размещение НТО варьируется от 6 до 9 квадратных метров. На выставленных на торги площадках должны разместиться торговые точки общественного питания и киоски по продаже цветов. Аукционы проведут 15 августа, с победителями, юридическими компаниями и предпринимателями, заключат договоры сроком на год.
Вся информация по аукционам на сайте администрации города в разделе «Торговая площадка».
В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми пояснили, что далее будут поэтапно объявлять аукционы по размещению НТО во всех районах города.
Напомним, схему размещения НТО утверждена постановлением администрации города Перми от 20.06.2018 №408. Чиновники поясняют, что схема не окончательная, в неё могут вноситься изменения, как по локации, так и специализации тех или иных нестационарных объектов. Кроме того, НТО, которые не вошли в утверждённую схему, но работают законно, будут функционировать и далее (до окончания действия договоров аренды).
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