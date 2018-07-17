Власти Перми объявили торги на размещение НТО

Администрация Перми объявила аукционные торги на размещение 67 нестационарных торговых объектов (НТО).

По данным сайта администрации города, размер площадей под размещение НТО варьируется от 6 до 9 квадратных метров. На выставленных на торги площадках должны разместиться торговые точки общественного питания и киоски по продаже цветов. Аукционы проведут 15 августа, с победителями, юридическими компаниями и предпринимателями, заключат договоры сроком на год.

Вся информация по аукционам на сайте администрации города в разделе «Торговая площадка».

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми пояснили, что далее будут поэтапно объявлять аукционы по размещению НТО во всех районах города.

Напомним, схему размещения НТО утверждена постановлением администрации города Перми от 20.06.2018 №408. Чиновники поясняют, что схема не окончательная, в неё могут вноситься изменения, как по локации, так и специализации тех или иных нестационарных объектов. Кроме того, НТО, которые не вошли в утверждённую схему, но работают законно, будут функционировать и далее (до окончания действия договоров аренды).