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Здвинский и Колыванский районы наиболее привлекательны для инвестиций в Новосибирской области
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Здвинский и Колыванский районы наиболее привлекательны для инвестиций в Новосибирской области 

sibnovosti.ru 50 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Минэкономразвития Новосибирской области опубликовало рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов региона за 2017 год. Лидирующие позиции среди городов занимает Новосибирск, среди сельских районов — Колыванский и Здвинский.
Лидирующие районы продемонстрировали рост суммарных инвестиций в основной капитал предприятий. Так, объем вложений в Колыванском районе составил почти 330 тыс. руб. против 174 тыс. руб. в 2016 году, в Здвинске в развитие производства инвестировали 190 тыс. руб. (в 2016-м — менее 157 тыс. руб.). В Новосибирске в 2017 году это показатель превысил 80 млн руб. (плюс 5 млн руб.).
Любопытно, что в занимающем последнюю строчку рейтинга Татарском районе инвестиции в основной капитал являются одними из самых крупных среди муниципальных районов — 567 тыс. руб. Но составители рейтинга учли снижение вложений более чем на 50 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в Татарском районе отсутствуют меры финансовой поддержки инвестпроектов, реализуемых в рамках муниципальных программы, общественный совет по улучшению инвестиционного климата за год не провел ни одного заседания.
Рейтинг опубликован на сайте Министерства экономического развития Новосибирской области.
В январе 2018 года врио губернатора Андрей Травников поручил сформировать систему поощрений по результатам регионального рейтинга инвестиционной привлекательности районов и округов Новосибирской области.
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