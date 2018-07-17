Здвинский и Колыванский районы наиболее привлекательны для инвестиций в Новосибирской области

Минэкономразвития Новосибирской области опубликовало рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов региона за 2017 год. Лидирующие позиции среди городов занимает Новосибирск , среди сельских районов — Колыванский и Здвинский.

Лидирующие районы продемонстрировали рост суммарных инвестиций в основной капитал предприятий. Так, объем вложений в Колыванском районе составил почти 330 тыс. руб. против 174 тыс. руб. в 2016 году, в Здвинске в развитие производства инвестировали 190 тыс. руб. (в 2016-м — менее 157 тыс. руб.). В Новосибирске в 2017 году это показатель превысил 80 млн руб. (плюс 5 млн руб.).

Любопытно, что в занимающем последнюю строчку рейтинга Татарском районе инвестиции в основной капитал являются одними из самых крупных среди муниципальных районов — 567 тыс. руб. Но составители рейтинга учли снижение вложений более чем на 50 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в Татарском районе отсутствуют меры финансовой поддержки инвестпроектов, реализуемых в рамках муниципальных программы, общественный совет по улучшению инвестиционного климата за год не провел ни одного заседания.

Рейтинг опубликован на сайте Министерства экономического развития Новосибирской области.