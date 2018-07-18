Биржи АТР растут вслед за американским рынком на комментариях главы ФРС

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут вслед за рынком акций США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51%, до 2812,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,822%, до 1603,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 28268,79 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,17%, до 2301,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 6245,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,72%, до 22860,14 пункта.

Биржи США завершили торговую сессию вторника в плюсе на комментариях главы ФРС Пауэлла. Выступая во вторник в банковском комитете сената США , он заявил, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. При этом Пауэлл также затронул тему конфликтов между США и их торговыми партнерами, заявив, что пока сложно предсказать их последствия для экономики страны.

"Таким образом, можно сделать вывод, что торговая политика США еще не повлияла на планы ФРС в отношении дальнейшего постепенного повышения ставки", — сказал телеканалу CNBC старший аналитик National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril).

По мнению эксперта, Федрезерв пока продолжит руководствоваться данными статистики.