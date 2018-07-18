Биржи АТР растут вслед за американским рынком

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут вслед за рынком акций США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51%, до 2812,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,822%, до 1603,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 28268,79 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,17%, до 2301,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 6245,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,72%, до 22860,14 пункта.
Биржи США завершили торговую сессию вторника в плюсе на комментариях главы ФРС Пауэлла. Выступая во вторник в банковском комитете сената США, он заявил, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. При этом Пауэлл также затронул тему конфликтов между США и их торговыми партнерами, заявив, что пока сложно предсказать их последствия для экономики страны.
"Таким образом, можно сделать вывод, что торговая политика США еще не повлияла на планы ФРС в отношении дальнейшего постепенного повышения ставки", — сказал телеканалу CNBC старший аналитик National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril).
По мнению эксперта, Федрезерв пока продолжит руководствоваться данными статистики.
Администрация президента США Дональда Трампа ведет агрессивную торговую политику сразу на нескольких фронтах. Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год, Китай ответил симметричной мерой. США также ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции.