Ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением вблизи отметки 2295 п

В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2280, 2270 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2310, 2320 п.

Неопределенный внешний фон создает условия для нейтрального открытия локального рынка акций. Тем не менее, индекс МосБиржи сегодня имеет некоторый потенциал для коррекционного восстановления выше отметки 2300 п. Скорее всего, мы будем наблюдать попытки преодоления указного уровня внутри дня.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов России также может оказать публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск.).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неуверенно балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Контракты на золото потеряли в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 незначительно повысился на 0.1%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия локального рынка акций.