События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июля 

МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
11:00 Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
11:30 Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май)
11:30 Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь)
-7,7 тыс.
2,3 тыс.
11:30 Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м)
146 тыс.
150 тыс.
11:30 Великобритания — Уровень безработицы (май)
12:00 Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
15:30 Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май)
-1,3%
16:15 США — Объем промышленного производства (г/г)
16:15 США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
-0,1%
17:00 США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
23:00 США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май)
93,9 млрд долл
34,3 млрд долл
23:30 США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
-6,796 млн барр
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
ММК — производственные результаты за 2кв2018
ГМК Норильский никель — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 28.06.2018)
444,25 (9м2016) + 446,1 (фин) — див-д 2016
224,2 (6м2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017
Корпорация ИРКУТ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 27.06.2018)
0,9 — див-д 2016
1,14 — див-д 2017
Удмуртнефть — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
2674,11 (1П2016) + 24,67 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 1395,41 (9м2016) + 912,05 (фин) — див-д 2016
3553,31 (9м2017) + 1163,74 (фин) — див-д 2017