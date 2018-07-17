События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июля

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

11:00 Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

11:30 Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май)

11:30 Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь)

-7,7 тыс.

2,3 тыс.

11:30 Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м)

146 тыс.

150 тыс.

11:30 Великобритания — Уровень безработицы (май)

12:00 Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

15:30 Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май)

-1,3%

16:15 США — Объем промышленного производства (г/г)

16:15 США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)

-0,1%

23:00 США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май)

93,9 млрд долл

34,3 млрд долл

23:30 США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

-6,796 млн барр

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

ММК — производственные результаты за 2кв2018

444,25 (9м2016) + 446,1 (фин) — див-д 2016

224,2 (6м2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017

0,9 — див-д 2016

1,14 — див-д 2017

Удмуртнефть — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)

2674,11 (1П2016) + 24,67 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 1395,41 (9м2016) + 912,05 (фин) — див-д 2016

3553,31 (9м2017) + 1163,74 (фин) — див-д 2017