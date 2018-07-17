Ещё
События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июля 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
11:00  Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
11:30  Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май)
11:30  Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь)
-7,7 тыс.
2,3 тыс.
11:30  Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м)
146 тыс.
150 тыс.
11:30  Великобритания — Уровень безработицы (май)
12:00  Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
15:30  Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май)
-1,3%
16:15  США — Объем промышленного производства (г/г)
16:15  США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
-0,1%
17:00  США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
23:00  США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май)
93,9 млрд долл
34,3 млрд долл
23:30  США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
-6,796 млн барр
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
ММК — производственные результаты за 2кв2018
ГМК Норильский никель — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 28.06.2018)
444,25 (9м2016) + 446,1 (фин) — див-д 2016
224,2 (6м2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017
Корпорация ИРКУТ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 27.06.2018)
0,9 — див-д 2016
1,14 — див-д 2017
Удмуртнефть — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
2674,11 (1П2016) + 24,67 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 1395,41 (9м2016) + 912,05 (фин) — див-д 2016
3553,31 (9м2017) + 1163,74 (фин) — див-д 2017
Прайм: последние новости
Сам факт встречи Путина и Трампа расценивается как позитивная новость для рынка РФ Акции "Мечела" и "ФСК ЕЭС" резко подешевели после отсечки по дивидендам Рубль продолжил демонстрировать "отвязанность" от нефти, укрепившись против нее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка41
Трампа обвинили в измене родине67
Назван богатейший человек современности
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение