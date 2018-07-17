Московское представительство Челябинской области вновь продается

Фонд имущества Челябинской области вновь объявил открытый аукцион на продажу московского трехэтажного особняка на Дмитровском проезде, неудачно приобретенного при губернаторе Михаиле Юревиче под размещение представительства Южного Урала в столице, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на аукционную документацию

Торги назначены на 23 августа 2018 года, заявки на участие принимаются до 20 августа, сумма задатка — 20% стоимости лота, или 40,427 миллиона рублей, шаг торгов — 10,107 миллиона рублей. Нежилое 3-х этажное кирпичное здание с подвалом общей площадью 765,7 квадратного метра в Тимирязевском районе Москвы на Дмитровском проезде, 4 «А» предлагается покупателям по стартовой цене всего в 202,136 миллиона рублей, но и в этот раз едва ли будет продано.

На верхнем этаже особняка расположена мансарда, второй и третий этаж занимают помещения кабинетного типа с санузлами, на первом этаже встроенный гараж на два автомобиля. Предусмотрен удобный внутренний вход из помещения гаража в здание. Подключены все инженерные коммуникации, а также телефон, телевидение, интернет. Будущий собственник может использовать объект под любые коммерческие цели, в частности, как бюро финансовых, нотариальных или адвокатских услуг, представительский офис компании, информационный центр. В нем также можно разместить организации, работающие в сферах полиграфии, недвижимости, туризма, а также центры социального либо историко-культурного обслуживания населения.

Начальная цена продажи — 202 489 180 рублей. Роскошный особняк, ежегодное содержание которого обходилось областному бюджету почти в 40 миллионов рублей, по прямому назначению так и не использовался из-за своей отдаленности от центра. Сейчас под представительство Челябинской области за 9 миллионов рублей в год арендуется 230 квадратных метров более удобных офисов в центре Москвы на Славянской площади, 2/5/4, строение 3. С 2014 года регион предпринимает безуспешные попытки избавиться от ненужной московской недвижимости. Сначала особняк на Дмитровском проезде пытались сдать в долгосрочную аренду за 2,075 миллиона рублей в год, но желающих не нашлось. Затем здание несколько раз выставлялось на открытые торги. Его стартовая цена плавно снижалась с 243,901 миллиона до 202,489 миллиона, затем до 202,136 миллиона рублей, но покупателей все не было. Не каждый готов вкладывать деньги в столичную недвижимость, продающуюся без земельного участка под ней.

История с продажей московского представительства напоминает анекдот про чемодан без ручки — и нести неудобно и выбросить жалко. Только здесь речь идет о деньгах южноуральских налогоплательщиков, вынужденных оплачивать неэффективное управление областной собственностью. Приобретенный бывшим губернатором Михаилом Юревичем вертолет представительского класса удалось выгодно продать в результате разницы валютных курсов. С особняком все гораздо хуже — недвижимость без земли сильно упала в цене, а затраты на ее содержание высоки.