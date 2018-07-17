Встреча Путин-Трамп прошла в ожидаемом ключе: позитивные заявления при отсутствии договоренностей

В начале недели глобальные рынки испытывают дефицит идей для продолжения роста. При этом основные риски последних недель — в первую очередь торговые ограничения США-Китай — пока также не получают продолжения. Доходности на американском долговом рынке (длинный конец) по-прежнему преимущественно консолидируются на одних и тех же уровнях еще с начала месяца. Отметим, что американский фондовый рынок (индекс S&P 500) консолидируется вблизи максимальных отметок за последние пять месяцев (а индекс NASDAQ и вовсе периодически обновляет исторические максимумы). На текущий момент для роста волатильности на рынке нужны какие-либо новые драйверы.

Возможно, отчасти таким драйвером может стать корпоративная отчетность. Вчерашняя позитивная отчетность Bank of America добавила оптимизма в отношении банковского сектора — акции банков были лидерами в ходе вчерашних торгов. При этом отметим также резкое снижение акций Netflix уже на постмаркете на фоне ухудшения динамики числа подписчиков. Среди отчетов сегодняшнего дня отдельного внимания будут заслуживать публикации отчетов Goldman Sachs и J&J

После успешного закрытия прошлой недели вчера фондовые рынки развивающихся стран несколько скорретировались — MSCI EM снизился на 0,5% при снижении MSCI World лишь на 0,1%. В ближайшие два дня состоятся выступления главы Федрезерва Дж. Пауэлла перед обеими палатами Конгресса США — сегодня Дж. Пауэлл выступит перед Сенатом, завтра перед Палатой Представителей. При этом отметим, что тон риторики на последних выступлениях главы регулятора был относительно нейтральным, поэтому, вероятно, какого-либо четкого прояснения дальнейших действий ФРС инвесторы вряд ли сегодня получат (наибольший интерес могут представлять комментарии Пауэлла в отношении приближающейся инверсии кривой доходности, если соответствующие вопросы последуют).