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Аналитики: Средняя зарплата в ХМАО выросла до 67114 рублей
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Аналитики: Средняя зарплата в ХМАО выросла до 67114 рублей 

АиФ Югра 34 минуты назад
Фото: АиФ Югра
РИА «Рейтинг» проанализировал средние цифры зарплат во всех субъектах России. По подсчетам аналитиков наибольший рост зарплаты среди регионов, так называемой, «тюменской матрёшки» отмечается в Тюмени.
За полгода средний заработок в областном центре вырос на 10,6% и составляет теперь 42316 рублей. Эти показатели смогли вывести Тюмень на 41 место в общероссийском рейтинг, опережая тем самым Югру и Ямал.
Как сообщает ugra-news, В ХМАО рост составил 9,1% — средняя зарплата, по оценкам рейтингового агентства, выросла до 67114 рублей. На Ямале заработная плата за полгода стала выше на 7,7%, однако в абсолютных цифрах осталась самой высокой — 97276 рублей.
Но заблаговременно радоваться не стоит. По мнению экспертов, прогноз на второе полугодие не такой позитивный, рост заработной платы по всей территории России может значительно замедлиться.
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