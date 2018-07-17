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Средняя зарплата в Саратовской области составила всего 24 тысячи рублей
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Средняя зарплата в Саратовской области составила всего 24 тысячи рублей 

САРАТОВ24 46 минут назад
Фото: САРАТОВ24
По данным Саратовстата, в 2017 году самый низкий уровень заработка имели работники гостиниц и общепита — 14,1 тысяч рублей, риэлторы — 13 тысяч, в сельском хозяйстве и рыболовстве — 17,3 тысяч рублей. Немногим более получали в строительстве — 19 тысяч, оптовой и розничной торговле и ремонте автомобилей — 18,8 тысяч. В сфере образования и здравоохранения доходы также на уровне стран «третьего мира» — не более 21 тысячи рублей.
Больше всего в области зарабатывают в добыче полезных ископаемых — 43 тысячи, финансовой и страховой деятельности — 40 тысяч рублей. В среднем зарплаты в прошлом году не превышали 25 тысяч рублей в месяц. В этом году реальная покупательная платежеспособность достигнет очередного дна.
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