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Прожиточный минимум в Дзержинске составил около девяти тысяч рублей
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Прожиточный минимум в Дзержинске составил около девяти тысяч рублей 

Newsroom24 50 минут назад
Фото: Newsroom24
Средняя величина прожиточного минимума для жителей Дзержинска в I полугодии 2018 года составила 8,974 тысячи рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
Минимальный месячный набор продуктов питания за указанный период стоит в среднем в 4,218 тысячи рублей. Минимальные расходы жителей города на оплату услуг в I полугодии 2018 года составили в среднем 2,08 тысячи рублей, на обязательные платежи и сборы (в среднем) — 593 рубля.
Прожиточный минимум для различных категорий населения Дзержинска за шесть месяцев составил: для трудоспособного населения — 9,67 тысяч рублей, для пенсионеров — 7,431 тысяч рублей.
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