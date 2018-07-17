Прожиточный минимум в Дзержинске составил около девяти тысяч рублей

Средняя величина прожиточного минимума для жителей Дзержинска в I полугодии 2018 года составила 8,974 тысячи рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Минимальный месячный набор продуктов питания за указанный период стоит в среднем в 4,218 тысячи рублей. Минимальные расходы жителей города на оплату услуг в I полугодии 2018 года составили в среднем 2,08 тысячи рублей, на обязательные платежи и сборы (в среднем) — 593 рубля.

Прожиточный минимум для различных категорий населения Дзержинска за шесть месяцев составил: для трудоспособного населения — 9,67 тысяч рублей, для пенсионеров — 7,431 тысяч рублей.