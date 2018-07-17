Цена нефти корректируется вверх после падения на опасениях роста предложения

Цена нефти частично восстановила потери после падения на 4,6-5% днем ранее, которое было вызвано опасениями роста предложения на глобальном нефтяном рынке из-за возможного использования США стратегического резерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.20 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% — до 72,04 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,01%, до 67,06 доллара за баррель. В понедельник нефть марки Brent подешевела на 5%, ее цена опустилась ниже 72 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI уменьшалась на 4,49% и оставалась в районе 66,8 доллара за баррель.

"Рынок находится под давлением из-за потенциального выхода на него нефти из глобальных резервов", — приводит агентство Market Watch комментарий аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).

На прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что чиновники США и других западных стран изучают возможность внепланового использования стратегического резерва, если наращивание добычи не предотвратит повышение цен.

Вместе с тем, встреча лидеров РФ и США не оказала какого-либо существенного влияния на нефтяной рынок. Инвесторы ожидали, что президент США Дональд Трамп будет настаивать на увеличении объемов нефтедобычи в России, чтобы снизить цены на "черное золото".