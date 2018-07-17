Биржи АТР снижаются

Биржи АТР в основном снижаются на фоне удешевления нефти и макростатистики из Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на фоне падения нефтяных цен и слабых данных о состоянии китайской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,01%, до 2785,75 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,87%, до 1588,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 28254,85 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,08%, до 2303,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,51%, до 6209,5 пункта, японский Nikkei 225 — поднимался на 0,84%, до 22787,7 пункта.

Биржи Азии отреагировали на снижение нефтяных котировок днем ранее. В понедельник нефть марок Brent и WTI подешевела на 4,6-5% из-за возможного увеличения предложения сырья на рынке из резервов США и роста добычи в РФ . Сегодня стоимость нефти растет в рамках коррекции в среднем на 0,3%.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать опубликованную днем ранее статистику из Китая , согласно которой рост ВВП страны во втором квартале составил 6,7%, замедлившись с 6,8% в предыдущем квартале. Промышленное производство в КНР в июне увеличилось на 6% по сравнению с 6,8% в мае.