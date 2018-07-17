Победа сборной Франции дорого обошлась ее китайскому спонсору

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика» Китайская компания Vatti, выступавшая спонсором сборной Франции по футболу, понесет убытки в $4,3 млн из-за победы команды.

Фото: cgtn.com Из-за победы французской сборной китайский производитель кухонной техники Vatti, выступавший спонсором команды, потеряет 29 млн юаней ($4,3 млн). Как сообщают местные СМИ, в мае Vatti запустила рекламу с участием игроков французской сборной. В случае их победы на ЧМ-2018, компания пообещала покупателям возместить полную стоимость ∎Набора чемпионата∎ стоимостью 4999 юаней ($747), купленного с 1 июня по 3 июня. Рекламный ход оказался удачным: продажи компании во время чемпионата выросли на 20% по сравнению с маем. Онлайн-продажи увеличились на 30%. По подсчетам Vatti, за период ЧМ-2018, общая сумма продаж в оффлайн-магазинах должна превысить 700 млн юаней ($104,6 млн), Продажи в интернет-магазинах за месяц составили порядка 300 млн юаней ($44,8 млн). Общая сумма выплат клиентам, купившим выигрышный набор в обозначенный период, составляет 79 млн юаней ($11,8 млн). Однако непосредственно Vatti вернет покупателям только 29 млн юаней ($4,3 млн). Остальные 50 млн будут выплачивать региональные дистрибьюторы за продажи в обычных магазинах. Несмотря на необходимость выплачивать покупателям обещанные деньги, Vatti заявляет, что ход был оправдан: потери от выплат составят меньше 10% от общей суммы, вырученной во время Чемпионата мира. Акционеры Vatti также отмечают победу. Акции шэньчжэньской компании 16 июля выросли на 9,79%, добавив почти $80 млн долларов к своей рыночной стоимости.