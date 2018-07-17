Ещё
Китай выпустил облигации госзайма на общую сумму более 30 млрд юаней в целях поддержки бедных районов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай выпустил облигации госзайма на общую сумму более 30 млрд юаней в целях поддержки бедных районов 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — К настоящему времени Китай выпустил облигации государственного займа в целях поддержки развития бедных районов на общую сумму 31,66 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,68 юаня/.
Об этом стало известно корр. Синьхуа в Канцелярии по оказанию помощи в развитии бедных районов Китайского комитета по контролю над ценными бумагами.
Как сообщается, вышеназванный комитет во взаимодействии с Шэньчжэньской и Шанхайской фондовыми биржами приняли ряд мер в целях обеспечения применения этих облигаций по назначению и повышения способностей бедных районов к использованию рынка капитала. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Премьер-министр Кыргызстана и министр экономики Швейцарии обсудили вопросы сотрудничества Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 20,29 пункта Начался суд над экс-замглавы Китайского комитета по контролю над ценными бумагами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США460
Названа главная проблема в отношениях РФ и США27
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины140
В России оценили неожиданное решение Франции170
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение