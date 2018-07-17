Китай выпустил облигации госзайма на общую сумму более 30 млрд юаней в целях поддержки бедных районов

Пекин, 17 июля / Синьхуа / — К настоящему времени Китай выпустил облигации государственного займа в целях поддержки развития бедных районов на общую сумму 31,66 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,68 юаня/.

Об этом стало известно корр. Синьхуа в Канцелярии по оказанию помощи в развитии бедных районов Китайского комитета по контролю над ценными бумагами.

Как сообщается, вышеназванный комитет во взаимодействии с Шэньчжэньской и Шанхайской фондовыми биржами приняли ряд мер в целях обеспечения применения этих облигаций по назначению и повышения способностей бедных районов к использованию рынка капитала. -0-