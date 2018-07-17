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Жить стало сложнее: в Новосибирской области выросла безработица
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Жить стало сложнее: в Новосибирской области выросла безработица 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская область оказалась российским лидером по росту безработицы.
К такому выводу пришли аналитики агентства РИА Рейтинг, сравнившие данные Росстата о доле безработных в разных регионах России по итогам трёх весенних месяцев 2017 и 2018 годов.
Как оказалось, в целом по России уровень безработицы снизился. Если в марте — мае прошлого года безработными числились 5,3% россиян, то этой весной показатель упал до 4,9%.
Безработица сократилась в 62 российских регионах. В Пензенской области она осталась на прежнем уровне, а в 22 регионах увеличилась. «Самый существенный рост наблюдался в Новосибирской области, где безработица выросла на 1,1 процентных пункта и составила 6,7%», — сообщили авторы исследования.
Самый низкий уровень безработицы аналитики обнаружили в Москве (1,3%), Санкт-Петербурге (1,5%) и Ямало-Ненецком автономном округе (2%). Самой существенной оказалась доля безработных в Ингушетии (26,9%), Тыве (15%) и Чечне (14,1%).
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