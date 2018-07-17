Жить стало сложнее: в Новосибирской области выросла безработица

Новосибирская область оказалась российским лидером по росту безработицы.

К такому выводу пришли аналитики агентства РИА Рейтинг, сравнившие данные Росстата о доле безработных в разных регионах России по итогам трёх весенних месяцев 2017 и 2018 годов.

Как оказалось, в целом по России уровень безработицы снизился. Если в марте — мае прошлого года безработными числились 5,3% россиян, то этой весной показатель упал до 4,9%.