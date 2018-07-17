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Новосибирцам задолжали 28 млн рублей зарплаты
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Новосибирцам задолжали 28 млн рублей зарплаты 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Только после вмешательства прокурора работодатели погасили задолженность по заработной плате на сумму 28 млн рублей.
На 1 июля 2018года размер долга по зарплате составил 19,053 млн руб. перед 601 работником 15 организаций (на 1июня 2018 — 17,322 млн руб. перед 565 работниками в 17 организациях). Долг по заработной плате свыше двух месяцев — 10,970 млн руб. в 8 организациях (на 01.06.2018 — 12,423 млн руб. в десяти организациях). Самый большой долг по зарплате имеют ЗАО «Ордынская МТС», МУП «Теплосервис», МУП г. Барабинска «Водоотведение», ОАО «Александра Невского» на общую сумму 10,681 млн руб. (56% от общей суммы долга по области).
После вмешательства прокуратуры Центрального района Новосибирска в отношении АО «Байкальская строительная компания» работодатель в июне 2018 года частично выплатил работникам 8,5 млн руб. долгов по заработной плате. По постановлениям прокурора руководитель организации назначены штрафы на общую сумму 30 тыс. руб. Всего после прокурорского вмешательства работодателями в июне 2018 года погашено 28 млн руб. долгов по заработной плате (с начала года — 260 млн руб.), сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
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