Новосибирцам задолжали 28 млн рублей зарплаты

Только после вмешательства прокурора работодатели погасили задолженность по заработной плате на сумму 28 млн рублей.

На 1 июля 2018года размер долга по зарплате составил 19,053 млн руб. перед 601 работником 15 организаций (на 1июня 2018 — 17,322 млн руб. перед 565 работниками в 17 организациях). Долг по заработной плате свыше двух месяцев — 10,970 млн руб. в 8 организациях (на 01.06.2018 — 12,423 млн руб. в десяти организациях). Самый большой долг по зарплате имеют ЗАО «Ордынская МТС», МУП «Теплосервис», МУП г. Барабинска «Водоотведение», ОАО « Александра Невского » на общую сумму 10,681 млн руб. (56% от общей суммы долга по области).