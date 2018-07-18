Доход ФК «Барселона» по итогам сезона-2017/18 составил рекордные €914 млн

ТАСС , 18 июля. Доход испанской «Барселоны» по итогам сезона-2017/18 составил €914 млн, что является рекордным показателем для каталонского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Ранее рекордный показатель дохода клуба составлял €708 млн, он был достигнут по итогам прошлого сезона. В сезоне-2017/18 расходы клуба составили €882 млн, а чистая прибыль «Барселоны» после уплаты налогов достигла отметки €13 млн Совет директоров испанского клуба также определил стратегию развитию клуба до 2021 года. За три года каталонская команда намерена увеличить доход до €1 млрд