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«Барселона» отчиталась о рекордных доходах
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«Барселона» отчиталась о рекордных доходах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика» Доходы испанского футбольного клуба в сезоне 2017-2018 гг. достигли рекордных € 914 млн  Фото: Wikimedia commons
В 2017 году гонорар ∎Барселоны∎ за переход Неймара в французский ∎Пари Сен— Жермен∎ составил рекордные 200,6 млн фунтов стерлингов (222 млн евро). Затем каталонский клуб за 98 млн фунтов стерлингов ∎приобрел∎ Усмана Дембеле, и Филиппе Коутиньо — за 106,4 млн Операционная прибыль клуба составила 32 млн евро, а чистая прибыль — 13 млн евро. При этом испанский футбольный гигант уже наметил новую финансовую цель: к 2021 году он планирует заработать 1 млрд евро. «Совет оценил окончательный баланс года положительно, и он соответствует стратегическому плану клуба, который достигнет € 1000 млн дохода в 2021 году», — сообщили в клубе.
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