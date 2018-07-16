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Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,49%
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Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,49% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, энергетики и промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite снизился на 0,49%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Turquoise Hill Resources Ltd (TO:TRQ), которые подорожали на 0,140 п. (3,77%), закрывшись на отметке в 3,850. Котировки NFI Group Inc (TO:NFI) выросли на 1,52 п. (3,13%), завершив торги на уровне 50,05. Бумаги Linamar Corp (TO:LNR) выросли в цене на 1,54 п. (2,75%), закрывшись на отметке 57,62.
Лидерами падения стали акции Guyana Goldfields Inc (TO:GUY), цена которых упала на 1,050 п. (21,78%), завершив сессию на отметке 3,770. Акции Aphria Inc (TO:APH) поднялись на 0,850 п. (7,23%), закрывшись на уровне 10,900, а Aurora Cannabis Inc (TO:ACB) снизились в цене на 0,560 п. (6,50%) и завершили торги на отметке 8,060.
На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (630) превысило количество закрывшихся в плюсе (461), а котировки 117 акций практически не изменились.
Котировки акций Guyana Goldfields Inc (TO:GUY) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 21,78%, 1,050 п., и завершили торги на отметке 3,770.
Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 4,53% до отметки 14.07.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.241,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 4,10%, или 2,87, до $67,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 4,46%, или 3,36, до отметки $71,97 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,16% до 0,7613, а котировки CAD/EUR упали на 0,11%, достигнув отметки 0,6498.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,20% до 94,25.
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