Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 1,93%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов финансов, потребительских товаров и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa поднялся на 1,93%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Metalurgica Gerdau SA (SA:GOAU4), которые подорожали на 0,42 п. (5,83%), закрывшись на отметке в 7,62. Котировки Viavarejo Unt (SA:VVAR11) выросли на 0,88 п. (5,03%), завершив торги на уровне 18,38. Бумаги LOCALIZA ON EJ NM (SA:RENT3) выросли в цене на 1,05 п. (4,49%), закрывшись на отметке 24,44.

Лидерами падения стали акции ESTACIO PART ON NM (SA:ESTC3), цена которых упала на 1,10 п. (4,10%), завершив сессию на отметке 25,70. Акции Engie Brasil Energia SA (SA:EGIE3) поднялись на 0,71 п. (1,96%), закрывшись на уровне 35,50, а Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) снизились в цене на 0,62 п. (1,40%) и завершили торги на отметке 43,69.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (271) превысило количество закрывшихся в минусе (147), а котировки 24 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 2,60% до отметки 31.14, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,96%, или 11,90, достигнув отметки $1.227,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,03%, или 0,02, до $67,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подешевели на 1,18%, или 1,30, до отметки $109,12.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,46% до 3,8452, а котировки EUR/BRL упали на 0,87%, достигнув отметки 4,4845.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,48% до 94,72.