Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов промышленности, потребительских товаров и муниципальных служб.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 0,10%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref (SA:GOLL4), которые подорожали на 1,30 п. (11,60%), закрывшись на отметке в 12,51. Котировки Smiles Fidelidade SA (SA:SMLS3) выросли на 2,06 п. (3,97%), завершив торги на уровне 54,01. Бумаги Cvc Brasil ON (SA:CVCB3) выросли в цене на 1,64 п. (3,79%), закрывшись на отметке 44,89.

Лидерами падения стали акции COSAN ON NM (SA:CSAN3), цена которых упала на 1,11 п. (2,90%), завершив сессию на отметке 37,15. Акции MULTIPLAN ON N2 (SA:MULT3) поднялись на 1,36 п. (2,30%), закрывшись на уровне 57,77, а CYRELA REALT ON NM (SA:CYRE3) снизились в цене на 0,26 п. (2,19%) и завершили торги на отметке 11,62.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (228) превысило количество закрывшихся в минусе (226), а котировки 33 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 3,00% до отметки 31.97.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.241,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 4,12%, или 2,88, до $67,07 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подорожали на 0,41%, или 0,45, до отметки $110,42.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,38% до 3,8651, а котировки EUR/BRL повысились на 0,63%, достигнув отметки 4,5274.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,20% до 94,25.