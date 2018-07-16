«Славянский базар»: праздник охватил весь город

Четвертый день «Славянского базара» уже наступил, а значит — праздник продолжается не только на сцене летнего амфитеатра, но и на многочисленных городских площадках, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Фестиваль хоть и не юбилейный, но людей в городе много даже в будние дни. Многие на время «Славянского базара» специально берут отпуск, чтобы прочувствовать атмосферу праздника.

На сцене амфитеатра днем и вечером проходят концерты. Жизнь артиста сладкой не назовешь: примерки, грим, бесконечные выступления.

Кому достанется гран-при «Славянского базара» и приз в 20 тысяч долларов? Интрига вот-вот разрешится. Кроме того, на фестивале есть и специальная премия от телерадиокомпании «Мир» в размере двух тысяч долларов. Однако сами конкурсанты отмечают, что победа для них — это не самое главное.

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