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«Славянский базар»: праздник охватил весь город
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«Славянский базар»: праздник охватил весь город 

Мир24 2 часа назад
Четвертый день «Славянского базара» уже наступил, а значит — праздник продолжается не только на сцене летнего амфитеатра, но и на многочисленных городских площадках, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Фестиваль хоть и не юбилейный, но людей в городе много даже в будние дни. Многие на время «Славянского базара» специально берут отпуск, чтобы прочувствовать атмосферу праздника.
На сцене амфитеатра днем и вечером проходят концерты. Жизнь артиста сладкой не назовешь: примерки, грим, бесконечные выступления.
Кому достанется гран-при «Славянского базара» и приз в 20 тысяч долларов? Интрига вот-вот разрешится. Кроме того, на фестивале есть и специальная премия от телерадиокомпании «Мир» в размере двух тысяч долларов. Однако сами конкурсанты отмечают, что победа для них — это не самое главное.
Подробнее смотрите в сюжете телеканала «МИР 24»
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