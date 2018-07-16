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В РФ могут ввести платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах
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В РФ могут ввести платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах 

Российская Газета 1 час назад
Правительство может получить право устанавливать для физических лиц отдельный платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта «О таможенном регулировании», передает "Интерфакс".
Согласно этим поправкам, правительство РФ получит возможность устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты. Сейчас пошлинами облагаются только посылки стоимостью более 1000 евро и 31 килограмм, приобретенные в течение месяца. Размер платежа составляет 30 процентов от стоимости товаров, но не менее 4 евро с килограмма.
Постепенно верхняя ценовая планка будет снижаться. С 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.
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