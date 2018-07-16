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Мотоцикл на электротяге CSC за 2 000 долларов
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Мотоцикл на электротяге CSC за 2 000 долларов 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
В скором времени в продажу на американском рынке поступает новый электромотоцикл CSC City Slicker за 2 000 долларов.
Заряжать мотоцикл можно от стандартной розетки. Время полной зарядки — от 6 до 8 часов.
"Когда мы впервые увидели Сity Slicker, мы поняли, что это именно то, что нужно сейчас Соединенным Штатам", — отметил Стив Сейднер, исполнительный директор CSC.
Два режима езды, меняются переключателем на ручке руля — Eco с упором на максимальную дальность поездки без подзарядки, с ограничением по максимальной скорости на уровне 60 км/ч и Power — с упором на максимальную скорость, которая тогда составит 74 км/ч, но при таком режиме аппарат сможет проехать без подзарядки не более 50 км.
Продажи начнутся одновременно во всех 50 штатах США. Инфраструктура для этого, как отмечают в CSC, подготовлена.
Выпускаться машина будет в Китае на мощностях компании Zongshen — одного из лидеров рынка Поднебесной. Но официальный производитель — калифорнийская компания California Scooter Company (CSC). Ориентировочное время старта продаж — сентябрь этого года. О выходе на зарубежные рынки будет сообщено дополнительно.
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