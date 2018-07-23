Биржи Европы снижаются на возможном обострении глобального торгового конфликта

Основные европейские индексы в понедельник находятся в "красной зоне" на фоне возникновения новых угроз в международной торговле, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,28% — до 7657,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 5378,08 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 12547,13 пункта.

Пессимистичные настроения на рынках вызваны напряженностью в глобальной торговле. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.

Как отмечает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson) в интервью агентству Блумберг , индексы Европы пока далеки от минимумов текущего года. "Тем не менее, это может измениться в ближайшие дни, особенно если не появится никаких признаков того, что США ослабят свою риторику, или если ЕС Китай примут новые торговые меры в отношении США", — сказал эксперт.

На этом фоне инвесторы ждут встречу в среду главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Дональда Трампа, на которой, как ожидается, будет поднят вопрос введения пошлин на ввоз автомобилей из Евросоюза. В июне Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из ЕС.

Участники торгов также продолжают следить за публикацией компаниями квартальной финансовой отчетности. Прибыль бюджетной авиакомпании Ryanair, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2018-2019 финансового года (завершился 30 июня) упала на 19,8% в годовом исчислении — до 318,5 миллиона евро. По мнению главы компании Майкла О'Лири (Michael O'Leary), такое существенное сокращение прибыли, в частности, связано со снижением тарифов, отсутствием половины пасхальных праздников, которые обычно приходятся на первый квартал, и ростом цен на нефть. Цена бумаг Ryanair на фоне слабой финотчетности упала на 5,1%.