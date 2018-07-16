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Премьер-министр Кыргызстана и министр экономики Швейцарии обсудили вопросы сотрудничества
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Премьер-министр Кыргызстана и министр экономики Швейцарии обсудили вопросы сотрудничества 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бишкек, 16 июля /Синьхуа/ — Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня обсудил вопросы сотрудничества с министром экономики Швейцарии Йоханном Шнайдер-Амманом.
М. Абылгазиев высоко оценил уровень кыргызско-швейцарских отношений, которые характеризуются поступательным развитием. За более чем 25 лет дипломатических отношений Швейцария оказала Кыргызстану грантовую помощь в размере около 370 млн долларов. «Мы заинтересованы в привлечении инвестиций и готовы всемерно содействовать швейцарскому бизнесу, создавая максимально благоприятные условия для инвесторов», — отметил премьер.
В свою очередь Й. Шнайдер-Амман высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества.
В 2017 году товарооборот между двумя странами составил 507 млн долларов. —0—
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