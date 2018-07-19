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Нефть дешевеет на данных о росте запасов сырья в США
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Нефть дешевеет на данных о росте запасов сырья в США 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на фоне данных Минэнерго США о недельном росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 72,77 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 67,67 доллара за баррель.
В четверг инвесторы отыгрывают новую статистику по запасам нефти в США. Накануне вечером Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 411,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали их снижения.
При этом как отмечают аналитики OANDA, мнение которых приводит агентство Рейтер, временно ограничить распродажи на сырьевом рынке помогают данные о запасах бензина в США, которые за неделю сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 1,3%, — до 235,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 0,04 миллиона баррелей.
Кроме того, участники торгов обратили внимания на сообщения от ОПЕК о том, что страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 121%. В мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составлял 152%.
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