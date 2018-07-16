Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,02%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов ресторанного и гостиничного бизнеса, деревопереработки и горнодобывающей промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares снизился на 0,02%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Sonasid (CS:SOND), которые подорожали на 23,0 п. (4,56%), закрывшись на отметке в 536,00. Котировки Cosumar (CS:CSMR) выросли на 6 п. (3,47%), завершив торги на уровне 176,00. Бумаги Stokvis nord (CS:SNA) выросли в цене на 0,44 п. (2,59%), закрывшись на отметке 17,44.

Лидерами падения стали акции Smi (CS:SMI), цена которых упала на 164,000 п. (5,99%), завершив сессию на отметке 2.572,000. Акции Risma (CS:RIS) поднялись на 4,50 п. (2,60%), закрывшись на уровне 168,50, а Micro Data SA (CS:MIC) снизились в цене на 7,00 п. (2,40%) и завершили торги на отметке 285,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в плюсе (15), а котировки 3 акций практически не изменились.

Котировки акций Smi (CS:SMI) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 5,99%, 164,000 п., и завершили торги на отметке 2.572,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 3,90%, или 2,73, достигнув отметки $67,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 4,13%, или 3,11, до $72,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,19%, или 2,30, до отметки $1.238,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,06% до 11,0690, а котировки USD/MAD упали на 0,07%, достигнув отметки 9,4581.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,31.