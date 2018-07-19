Заявки по безработице в США сократились на 8 тысяч

EPA/JUSTIN LANE

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Число первоначальных заявок на пособие по безработице в США — основной показатель увольнений — снизилось в середине июля до самого низкого уровня с конца 1969 года.

Новые заявки сократились на 8 тыс. до 207 тыс. за семь дней, закончившихся 14 июля. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали рост до 224 тыс. заявок.

Тем не менее, более стабильный показатель — среднемесячное количество заявок — снизился на 2750 до 220,5 тыс., говорится в заявлении правительства.

Число людей, уже получающих пособия по безработице, выросло на 8 тыс. — до 1,75 млн человек, однако их число близко к минимальному за несколько десятилетий.

Экономика США ускорилась весной, и многие компании в разных отраслях промышленности стремились заполнить рекордное количество рабочих мест. С безработицей на уровне 18-летнего минимума в 4% компаниям становится все труднее найти квалифицированных работников, а фирмы с неохотой увольняют персонал.