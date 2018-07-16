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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 19,77 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 19,77 пункта
ИА Синьхуа
1 час назад
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Париж, 16 июля /
Синьхуа
/ — Сегодня при закрытии торговой сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5409,43 пункта, что оказалось на 19,77 пункта или 0,36 проц ниже показателя предыдущего торгового дня. —0—
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