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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 19,77 пункта
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Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США

Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 19,77 пункта 

ИА Синьхуа 1 час назад
Париж, 16 июля /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5409,43 пункта, что оказалось на 19,77 пункта или 0,36 проц ниже показателя предыдущего торгового дня. —0—
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