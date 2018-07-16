Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 19,77 пункта

ИА Синьхуа: последние новости

Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 20,29 пункта

Начался суд над экс-замглавы Китайского комитета по контролю над ценными бумагами

В Китае арестовано более 540 человек за незаконные онлайн-ставки на футбольные матчи с использованием биткоинов