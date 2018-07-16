Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 0,16%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов продовольствия и напитков, технологий и транспорта и логистики.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 подорожал на 0,16%, индекс MDAX подорожал на 0,26%, индекс TecDAX поднялся на 0,64%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Deutsche Bank AG (DE:DBKGn), которые подорожали на 0,680 п. (7,08%), закрывшись на отметке в 10,287. Котировки Fresenius SE Vz (DE:FREG) выросли на 1,200 п. (1,80%), завершив торги на уровне 67,800. Бумаги Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) выросли в цене на 0,230 п. (1,05%), закрывшись на отметке 22,150.

Лидерами падения стали акции HeidelbergCement AG (DE:HEIG), цена которых упала на 0,680 п. (0,96%), завершив сессию на отметке 70,280. Акции Volkswagen AG Vz (DE:VOWG_p) поднялись на 1,28 п. (0,89%), закрывшись на уровне 142,72, а Continental AG (DE:CONG) снизились в цене на 1,50 п. (0,74%) и завершили торги на отметке 200,30.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Rocket Internet (DE:RKET), которые подорожали на 2,24% до отметки 30,16, Kion Group AG (DE:KGX), которые набрали 2,18%, закрывшись на уровне 63,86, а также акции Wacker Chemie (DE:WCHG), которые повысились на 1,70%, завершив сессию на отметке 116,95.

Лидерами падения стали акции Metro Wholesale&Food Specialist AG (DE:B4B), которые снизились в цене на 2,20%, закрывшись на отметке 10,2400. Акции компании NORMA Group AG (DE:NOEJ) потеряли 2,15% и завершили сессию на уровне 56,850. Котировки Metro AG (DE:MEOG) снизились в цене на 1,01% до отметки 7,068.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Nemetschek AG (DE:NEKG), которые подорожали на 5,66% до отметки 113,900, Dialog Semiconductor (DE:DLGS), которые набрали 4,90%, закрывшись на уровне 15,000, а также акции Aixtron SE (DE:AIXGn), которые повысились на 3,25%, завершив сессию на отметке 12,070.

Лидерами падения стали акции Qiagen NV (DE:QIA), которые снизились в цене на 1,29%, закрывшись на отметке 31,480. Акции компании Nordex SE (DE:NDXG) потеряли 0,98% и завершили сессию на уровне 9,720. Котировки Xing AG (DE:OBCGn) снизились в цене на 0,87% до отметки 283,50.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (373) превысило количество закрывшихся в минусе (351), а котировки 58 акций практически не изменились.

Котировки акций HeidelbergCement AG (DE:HEIG) упали до 52-недельного минимума, упав на 0,96%, 0,680 п., и завершили торги на отметке 70,280. Котировки акций Rocket Internet (DE:RKET) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 2,24%, 0,66 п., и завершили торги на отметке 30,16. Котировки акций Metro Wholesale&Food Specialist AG (DE:B4B) упали до исторического минимума, упав на 2,20%, 0,2300 п., и завершили торги на отметке 10,2400. Котировки акций Metro AG (DE:MEOG) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,01%, 0,072 п., и завершили торги на отметке 7,068. Котировки акций Nemetschek AG (DE:NEKG) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,66%, 6,100 п., и завершили торги на отметке 113,900.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, вырос на 1,65% до отметки 14.35.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,10%, или 1,20, достигнув отметки $1.240,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 3,97%, или 2,78, до $67,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 4,35%, или 3,28, до отметки $72,05 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,21% до 1,1710, а котировки EUR/GBP повысились на 0,24%, достигнув отметки 0,8850.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,17% до 94,28.